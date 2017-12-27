|Госкино даст 17600000 грн на фильм Зеленского
|27.12.2017 13:53
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При общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грнГосударственное агентство Украины по вопросам кино покроет половину расходов производства фильма Владимира Зеленского "Он и Она".
Владимир Зеленский. Фото: ua.golos.ua
26-го декабря Госкино заключило с компанией "Киноквартал" соответствующий договор, говорится на сайте агентства .
Проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.
Авторами сценария фильма "Он и Она" является Александр Щур и Станислав Зубрицкий.
Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.
Сумма государственной финансовой поддержке проекта составляет 17 млн 620 тыс. 596грн., При общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.
В картине речь идет о том, как муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться.
Во время испытательного срока, предоставленного судом, они заключают пари и решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке.
Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.
Релиз фильма запланирован на февраль 2019-му году.
Напомним, что в ноябре СБУ запретила российскому актеру из сериала "Сваты" Федору Добронравову въезд в Украину на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов часто делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупирован полуостров, что является нарушением законодательства Украины.
После этого, Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый черный список - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Это автоматически привело к тому, что Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты" .