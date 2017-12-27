При общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн

26-го декабря Госкино заключило с компанией "Киноквартал" соответствующий договор, говорится на сайте агентства .

Проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Авторами сценария фильма "Он и Она" является Александр Щур и Станислав Зубрицкий.

Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Сумма государственной финансовой поддержке проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596грн., При общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

В картине речь идет о том, как муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться.

Во время испытательного срока, предоставленного судом, они заключают пари и решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке.

Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019-му году.

Напомним, что в ноябре СБУ запретила российскому актеру из сериала "Сваты" Федору Добронравову въезд в Украину на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов часто делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупирован полуостров, что является нарушением законодательства Украины.