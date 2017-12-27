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Госкино даст 17600000 грн на фильм Зеленского
27.12.2017 13:53
Госкино даст 17600000 грн на фильм Зеленского
При общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн
Государственное агентство Украины по вопросам кино покроет половину расходов производства фильма Владимира Зеленского "Он и Она".
Госкино даст 17600000 грн на фильм Зеленского Владимир Зеленский. Фото: ua.golos.ua

26-го декабря Госкино заключило с компанией "Киноквартал" соответствующий договор, говорится на сайте агентства .

Проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Авторами сценария фильма "Он и Она" является Александр Щур и Станислав Зубрицкий.

Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Сумма государственной финансовой поддержке проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596грн., При общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

В картине речь идет о том, как муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться.

Во время испытательного срока, предоставленного судом, они заключают пари и решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке.

Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019-му году.

Напомним, что в ноябре СБУ запретила российскому актеру из сериала "Сваты" Федору Добронравову въезд в Украину на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов часто делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупирован полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

После этого, Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый черный список - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Это автоматически привело к тому, что Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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