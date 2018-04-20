названы лидером в сфере глобальных инновационных технологий. Так считают 34% опрошенных респондентов. Второе место занял Китай, который, по мнению 26% респондентов, является лидером региона в области инноваций и революционных сдвигов. Третье - Индия (13%), а Великобритания и Япония оказались на четвертом и пятом местах соответственно.

Соединенные Штаты второй год подряд стали наиболее перспективным рынком для инновационных и технологических прорывов, которые имеют глобальное влияние. Об этом говорится в отчете KPMG.

Ведущими инновационными центрами технологий в течение следующих 4 лет станут

Шанхай (Китай)

Токио (Япония)

Лондон (Великобритания)

Нью-Йорк (США)

Пекин (Китай)

Сингапур

Сеул (Юж. Корея)

Тель-Авив (Израиль)

Бангалор (Индия) и

Берлин (Германия).

- Инновации стали децентрализованными во всем мире и некоторые города достигают больших успехов в то время, когда другие все еще сталкиваются с макроэкономическими и инфраструктурными проблемами, - говорит Константин Карпушин, партнер и руководитель направления инновационного развития и внедрения новых технологий KPMG в . - Многие факторы влияют на восприятие города как инновационного центра, включая благоприятные политику и стимулы со стороны государства, технологические парки, корпоративные инвестиции, современную инфраструктуру и, во всех случаях, по крайней мере несколько очень успешных и широко известных историй успеха,передает со ссылкой на .

Рост доходов является лучшим показателем для оценки успеха технологических инноваций в их организациях, по мнению бизнес-лидеров, которые приняли участие в опросе. Ранее таким показателем называли количество патентов. Доля рынка и рентабельность инвестиций стали вторым и третьим показателем.

В докладе KPMG освещаются основные выводы, сделанные по результатам опроса около 800 международных лидеров технологической отрасли относительно технологических инноваций, лидерства и тенденций рынка. Участие в исследовании приняли представители международных компаний (включая 120 американских), венчурных предприятий и инвесторов, внимание которых сосредоточено на технологиях. KPMG - международная сеть независимых фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Офисы KPMG открыты в и Львове с 1992 года. Целью деятельности сети является превращение профессиональных знаний в реальную экономическую выгоду в интересах клиентов, сотрудников и международных рынков капитала.

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