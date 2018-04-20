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Нардеп заявил о государственном перевороте в Украине (видео)
20.04.2018 06:14
Нардеп заявил о государственном перевороте в Украине (видео) Народный депутат от "Оппозиционного блока" заявил, что Украина находится в оккупации, и сравнил реформы, происходящие в стране с действиями фашистов.

В эфире телеканала NewsOne он добавил, что не было в стране никакой революции, а случился государственный переворот.

«Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, – что делают эти, – ломали памятники, – что делают эти, – стирали нашу память, – что делают эти. Они запрещали наш язык, – что делают эти, – родной язик. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают. Поэтому, эта власть – это оккупация», – заявил Балицкий.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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