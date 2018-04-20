Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи беглого депутата Александра Онищенко.

Об этом заявили на странице ведомства в Facebook.

"О опубликованных в сети "записей Онищенко".

В ответ на запросы СМИ сообщаем следующее.

Национальное бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемого "газового схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило,передает со ссылкой на .

При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - сообщают в бюро.

Депутат-беглец Александр Онищенко, которого обвиняют в хищении газа, обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

На нем обсуждает дело экс-министра экологии Николая Злочевского, относительно закрытию уголовных дел против чиновника и его бизнеса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира