Генеральная прокуратура Украины может направить в Верховную Раду Украины представления о снятии неприкосновенности в отношении пяти народных депутатов, между которых – Егор Соболев и Семен Семенченко.

Об этом

Собеседник агентства сообщил, что у ГПУ есть представление на Егора Соболева, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Дениса Дзензерского и Сергея Дунаева.

По информации источника, эти представления проверяет юридическое управление ГПУ, а затем они будут переданы Генпрокурору на подпись.

Собеседник добавил, что пока не известно, когда эти представления будут направлены в парламент.

Пока не удалось официально подтвердить эту информацию в прокуратуре.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него на столе есть пять представлений о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов.

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