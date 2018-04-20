|Одна из стран мира изменила свое название
|20.04.2018 06:30
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Об этом решении объявил король Мсвати III, который является последним абсолютным монархом в Африке, передает Reuters.
Отмечается, что одной из причин переименования является путаница в названиях. «Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией (Swaziland — Switzerland)», — сказал король.
Мсвати III
Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек. В стране более четверти взрослых жителей (26,1 процента) заражены вирусом иммунодефицита.
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