Об этом решении объявил король Мсвати III, который является последним абсолютным монархом в Африке, передает Reuters.

Отмечается, что одной из причин переименования является путаница в названиях. «Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией (Swaziland — Switzerland)», — сказал король.

Мсвати III

Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек. В стране более четверти взрослых жителей (26,1 процента) заражены вирусом иммунодефицита.

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