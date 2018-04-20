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В России в четыре раза выросло количество осужденных за экстремизм
20.04.2018 06:31
По данным Верховного суда РФ, по "экстремистским" статьям в 2017 году в стране осудили 604 человек, а в 2011-м – 149 человек. Инфографика: kommersant.ruИнфографика: kommersant.ru
В МВД признали, что иногда судьи выносят ошибочные решения, однако заверили, что к ответственности привлекают в основном тех, кто "реально вредит и раскачивает ситуацию в стране".Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявлял, что в 2017 году было предотвращено около 1,7 тыс. преступлений экстремистской и террористической направленности. Рост показателей он объяснил улучшением работы по выявлению злоумышленников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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