|В России в четыре раза выросло количество осужденных за экстремизм
|20.04.2018 06:31
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В МВД признали, что иногда судьи выносят ошибочные решения, однако заверили, что к ответственности привлекают в основном тех, кто "реально вредит и раскачивает ситуацию в стране".Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявлял, что в 2017 году было предотвращено около 1,7 тыс. преступлений экстремистской и террористической направленности. Рост показателей он объяснил улучшением работы по выявлению злоумышленников.
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