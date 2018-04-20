Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире программы «Право на власть», передает УНИАН.

Он напомнил, что самое главное условие от МВФ для Украины — это создание Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

«Я веду довольно интенсивные переговоры с МВФ, и со странами Большой семерки, сегодня (19 апреля — Ред.) я виделся с секретарем Венецианской комиссии, — о том, что если нам удастся принять закон об Антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, завоевав доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке поднятия тарифов», — сообщил Парубий.

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