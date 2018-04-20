Режим президента РФ Владимира Путина может пасть и через две недели, а может продержаться еще несколько лет, заявил известный российский политолог Андрей Пионтковский.

В случае смена режима Путина, на первом этапе, власть захватит кто-то из его приближенных, отметил политолог в интервью на телеканале «112 Украина», информирует svodka.net.

«Власть, составленная из преступников, будет вынуждена приспосабливаться и налаживать отношения с Западом. Они уйдут с Донбасса, но попытаются уговорить Запад и Украину о том, чтобы Крым, хотя бы на какое-то время, остался в неопределенном положении», подчеркнул он.

В то же время он добавил, что этим людям будет трудно долго удержаться у власти.

«Падение Путина будет свидетельством банкротства его политики, одна хунта будет сменяться другой», — добавил Пионтковский.

Читайте: знаток предупредил, как Путин может законно ввести войска в Украину

Сводка.нет - Новости Украины и Мира