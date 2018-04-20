Мэр дал застройщику гостиницы на Андреевском спуске, 14/16 один месяц, чтобы отель начали строили по строительным нормам.

В плане строительства должно быть меньше этажей, заявил Кличко на пленарном заседании Киесовета.

"Серчас систематически уничтожается. Наша задача - сделать все, чтобы остался историческим городом. Документы на строительство в этой части инвестор получил в 2006 году. Мы знаем, как тогда выдавались документы. Сегодня это строительство - проблема для городских властей, для внешнего вида нашего города, Андреевского спуска и общества", - сказал председатель .

Если инвестор-застройщик не решит проблему с этажностью течение месяца, его ждать суд, добавил он

"Мы должны заставить инвестора в месячный срок согласовать вопрос этажности согласно с законом. Приглашаем активистов, общественность и депутатов в Градостроительный совет, чтобы вместе принять решение Каким образом там будет происходить строительство. Если инвестор ответственный, он должен прислушаться", - отметил .

Недавно киевские активисты заблокировали строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске. Снесли металлические ворота и захватили строительный кран. Люди говорят, что застройка уже привела к смещению грунта и разрушения исторических зданий.

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