По ее словам, страны также пытаются помешать инспекторам ОЗХО обследовать это место.

«У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются поймать приход инспекторов в Думу… Российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от инкриминирующих доказательств использования химоружия», — сказал Науэрт.

Напомним, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия.

Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля — тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.

Генерал-лейтенант армии США Кеннет Маккензи заявил, что все три намеченные цели в Сирии были успешно поражены. Сирийская система ПВО не смогла помешать союзникам.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира