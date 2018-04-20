Неполное выполнение Минских соглашений может привести к тому, что Россия законно введет и оставит свои войска в Украине.

Такое мнение выразил Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает «Апостроф». При этом он считает, что в целом Минские соглашения хороши, информирует svodka.net.

«Да, они ведут к тому, что возвращается контроль над границей. Да, они ведут к тому, что восстановится суверенитет. Да, они при этом предполагают какие-то непонятные статусы, но это делается в рамках законов Украины, то есть и здесь можно было бы найти лазейки», — сказал он.

«Вся беда в том, что никто не гарантирует, что эти договоренности не будут выполнены наполовину. После того как прекратили огонь, установили перемирие и тут же провели выборы, кто этой новоизбранной власти помешает обратиться к России с просьбой о заключении военного союза, как это произошло в Абхазии и Осетии? Появление российских баз на той территории – это окончательная заморозка конфликта, а не его разрешение», — добавил Сунгуровский.

Он подчеркнул, что тогда можно сколько угодно говорить, мол, а почему вы остальные шаги не выполнили.

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«Войска уже там – на законном основании. И все. Вот этого нельзя допускать, половинчатого выполнения Минских соглашений», — отметил знаток.

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