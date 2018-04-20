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ГФС раскрыла во Львове группировку, которая незаконно ввозила в Украину лекарства (фото)
20.04.2018 06:54
ГФС раскрыла во Львове группировку, которая незаконно ввозила в Украину лекарства (фото) Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали масштабную схему незаконной продажи через интернет лекарственных средств, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках операции «Рубеж — 2018″ и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших преступный ввоз на таможенную территорию Украины лекарственных средств и медицинских препаратов, которые в дальнейшем реализовывали конечным потребителям через сеть интернет, используя услуги курьеров и служб доставки.

Продукция иностранного производства ввозились на территорию Украины мелкими партиями без уплаты таможенных платежей, без регистрации в Министерстве здравоохранения в соответствии с требованиями действующего законодательства и без получения соответствующей лицензии на данный вид деятельности.

Реализовывали лекарственные средства через веб-страницу в сети интернет, путем приема заказов операторами и доставки товаров курьерами и службами доставки. Оплата препаратов осуществлялась наличными без применения кассовых аппаратов (РРО), отражения в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, без уплаты налогов.

При этом с целью создания вида реальности и законности осуществления своей деятельности для потенциальных покупателей на указанной интернет-странице правонарушители разместили фотографии вроде бы действующей аптеки, по адресу которой находится заброшенное помещение, в котором не осуществляется никакой деятельности.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято 2259 наименований лекарственных препаратов, из которых в Государственном реестре лекарственных средств Украины не зарегистрировано 750 наименований. Общая ориентировочная стоимость медикаментов составляет около 850 тыс. грн. Кроме того, изъята черновая бухгалтерия, первичная документация и информация по реализации лекарственных средств на магнитных носителях.

Продолжаются следственные действия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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