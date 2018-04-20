Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках операции «Рубеж — 2018″ и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших преступный ввоз на таможенную территорию Украины лекарственных средств и медицинских препаратов, которые в дальнейшем реализовывали конечным потребителям через сеть интернет, используя услуги курьеров и служб доставки.

Продукция иностранного производства ввозились на территорию Украины мелкими партиями без уплаты таможенных платежей, без регистрации в Министерстве здравоохранения в соответствии с требованиями действующего законодательства и без получения соответствующей лицензии на данный вид деятельности.

Реализовывали лекарственные средства через веб-страницу в сети интернет, путем приема заказов операторами и доставки товаров курьерами и службами доставки. Оплата препаратов осуществлялась наличными без применения кассовых аппаратов (РРО), отражения в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, без уплаты налогов.

При этом с целью создания вида реальности и законности осуществления своей деятельности для потенциальных покупателей на указанной интернет-странице правонарушители разместили фотографии вроде бы действующей аптеки, по адресу которой находится заброшенное помещение, в котором не осуществляется никакой деятельности.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято 2259 наименований лекарственных препаратов, из которых в Государственном реестре лекарственных средств Украины не зарегистрировано 750 наименований. Общая ориентировочная стоимость медикаментов составляет около 850 тыс. грн. Кроме того, изъята черновая бухгалтерия, первичная документация и информация по реализации лекарственных средств на магнитных носителях.

Продолжаются следственные действия.

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