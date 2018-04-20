Российская оппозиция занимает слишком мягкую позицию по отношению к действующей власти, что не может привести к серьезным социальным протестам.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Аркадий Бабченко, информирует svodka.net.

По его словам, оппозиция в России готова сотрудничать с властью и играть по ее правилам.

«У вас нет врагов, друзья мои. Вам просто некого побеждать.Вы любите поминать Ганди и Манделу, но Ганди отвалдохал бы вас посохом по голове за такой протест. Он звал к гражданскому неповиновению, неисполнению законов, стачкам, блокаде, бойкотам.

А Мандела вообще призывал убивать белых фермеров и жечь их дома, на секундочку так.

Вы же готовы целовать в ж*пу любого упыря», — пояснил Бабченко.

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