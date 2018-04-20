|Аркадий Бабченко пояснил, почему в России не будет революции
|20.04.2018 06:54
|
Российская оппозиция занимает слишком мягкую позицию по отношению к действующей власти, что не может привести к серьезным социальным протестам.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Аркадий Бабченко, информирует svodka.net.
По его словам, оппозиция в России готова сотрудничать с властью и играть по ее правилам.
«У вас нет врагов, друзья мои. Вам просто некого побеждать.Вы
любите поминать Ганди и Манделу, но Ганди отвалдохал бы вас посохом
по голове за такой протест. Он звал к гражданскому неповиновению,
неисполнению законов, стачкам, блокаде, бойкотам.
Поделитесь статьей с друзьями