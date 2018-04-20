На трассе в Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус Надворная-Ланчин.

произошло сегодня, 19 апреля, об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции региона Мирослава Белдик, передает со ссылкой на .

В сообщении отмечается, что в результате дорожного происшествия погиб человек, еще 4 человека получили травмы.

"По предварительным данным, есть погибший, четверо пассажиров получили травмы, трое из них - дети. Полиция устанавливает все обстоятельства - было ли это столкновение, какова причина аварии ", - рассказала Белдик.

Всех пострадавших доставили в больницу. На месте инцидента работали эксперты, скоро они сообщат причину .

"Будет выяснено, подрезал кто, или произошло столкновение. На кадрах видно еще один автомобиль со следами повреждений, но все надо выяснить точно ", - отметила пресс-секретарь.

На 29-м километре дороги Киев-Одесса в Васильковском районе Киевской области произошла еще одна смертельная авария. В результате лобового столкновения автомобилей Fabia и ГАЗ 3110 погиб 54-летний мужчина.

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