Кабмин близко подошел к подсчету украинцев — правительство создало межведомственную комиссию, которая будет отвечать за перепись населения в стране, запланированную в 2020 году.

Подготовка

Украинцев считали один раз, в 2001 году. Тогда население составило 48 млн 457 тыс. человек. По правилам ООН подсчет нужно повторять хотя бы каждые 10 лет, и следующая перепись была запланирована на 2012-й. Из-за нехватки денег в бюджете, а потом и российской агрессии, ее отложили на 2020-й. В прошлом году перепись оценили сначала в миллиард гривен, а позже Минфин озвучил новую цифру — 2 млрд 244 млн грн.

Вчера правительство начало подготовку к переписи населения, создав межведомственную спецкомиссию. Она будет координировать действия местных властей и правительства. Войдут туда заместители практически всех министерств, глава Госмиграционной службы и руководитель Госстата.

«Каждый из нас чувствует необходимость переписи в своей деятельности, начиная от формирования госбюджета, заканчивая нуждами в культурной и образовательной сферах», — говорит вице-премьер Павел Розенко.

Он напомнил, что сегодня этот вопрос не только технический, но и политический.

«У нас оккупирована часть территории, и мы физически не можем провести перепись. Из-за этого я предлагаю усилить комиссию министрами — социальной политики, юстиции и финансов», — добавил Розенко.

Цифры

Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года. Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать оккупированные Крым и Донбасс). За прошлый год украинцев стало меньше на 198 тыс. человек, достигнув отметки в 42,3 млн.

«Статистика основана на данных о рождаемости и смертности, — объясняет экономист Александр Охрименко. — Это довольно точные показатели. Но они не учитывают украинцев, которые остались гражданами страны, но уехали за границу».

Онлайн-подсчет: интернет в дар и атаки хакеров

Вице-премьер-министр Степан Кубив, который возглавит спецкомиссию, вчера заявил: перепись населения будет вестись в том числе с помощью цифровых технологий.

«Одним из блоков работы спецкомиссии станет подготовка рекомендаций по пересмотру технологий переписи населения. Кроме переписи с помощью традиционных бумажных бланков, которые может считывать компьютер, сейчас в европейской практике используются другие инновационные технологии. В частности, переносные электронные носители, интернет и другие виды связи», — рассказал он.

Онлайн-перепись населения в мире уже давно не новость. Например, Болгария впервые подсчитала своих граждан с помощью интернета в 2011 году. Однако это был только первый этап переписи населения, после которого по домам ходили так называемые кассиры с опросными листами. В 2016 году подсчет населения с помощью интернета внедрил Иран. Заполнив на специальном сайте анкету, иранцы получали личный код. Его потом необходимо было показать переписчику, чтобы он не считал человека второй раз. При этом прошедшие процедуру онлайн получали гигабайт бесплатного интернета в качестве поощрения и около $330. В РФ, где планируют провести перепись в 2020 году, в марте 2017-го приняли специальный закон об онлайн-переписи населения. А вот в Австралии первая онлайн-перепись населения в 2016 году сорвалась из-за атаки хакеров.

«Это было атакой с целью вызвать отказ правительства использовать сам сайт переписи. Она была направлена на блокировку доступа к сайту, а не на добычу информации», — заявил тогда премьер-министр страны Малькольм Тернбулл.

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