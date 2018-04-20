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Боевики продолжают обстреливать украинцев. Есть раненые
20.04.2018 07:02
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины. Агрессор снова применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политические новости
экономика
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