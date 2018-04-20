Официальный сайт украинского авиационного предприятия «Антонов» взломали хакеры.

Об этом сообщает государственный концерн Укроборонпром на своей странице в Facebook.

«Корпоративный сайт ГП «Антонов» закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание», — сказано в заявлении.

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