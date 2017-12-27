Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом "Українським новинам" сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.

Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.

Такое решение подвергалось критике из-за возраста новоназначенной.

Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".

После этого заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Дееву назначили заместителем министра МВД с нарушением процедуры. Со своей стороны Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведения спецпроверки.

При этом в МВД подтвердили, что назначение Деевой происходило без конкурса.

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