|Гройсман уволил голую цяцю Авакова
|27.12.2017 13:55
|
Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом "Українським новинам" сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.
Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.
Такое решение подвергалось критике из-за возраста новоназначенной.
Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".
После этого заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Дееву назначили заместителем министра МВД с нарушением процедуры. Со своей стороны Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведения спецпроверки.
При этом в МВД подтвердили, что назначение Деевой происходило без конкурса.