В Украине хотят отменить полный запрет на аренду помещений в учебных заведениях

Государственные органы подготовят изменения в закон «Об образовании» с целью отменить запрет на аренду помещений в учебных заведениях для научно-методического сопровождения образовательного процесса, — заявил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, информирует svodka.net.

После принятия нового закона «Об образовании» любая аренда помещений учебных заведений стала невозможной.

«Статья 80 закона это четко запрещает. Законодатели, пытаясь защитить имущество образовательных учреждений от нецелевого использования, создали ситуацию, при которой размещение в университетах столовых, буфетов, прачечной в общежитиях, спортивного зала и других объектов, которые арендовали помещения с целью обустройства учебного процесса, стало незаконным», – пояснил Трубаров.

Глава ФГИ добавил, что запрет снимать помещения учебных заведений также касается государственных учреждений, размещенных в свободных от учебного процесса помещениях.

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В связи с этим Комитет ВР по образованию намерен подготовить изменения в закон «Об образовании», позволяющие сдавать помещения учебных заведений в аренду с целью научно-методического сопровождения образовательного процесса.

Кроме того, депутаты будут рекомендовать Кабмину изменить методику оценки арендной платы, поскольку государственные органы не могут снимать помещения по рыночным ценам.

Профильный комитет также попросит Генпрокуратуру не открывать производство в отношении региональных отделений ФГИ за нерасторжения договоров аренды, необходимых для сопровождения образовательного процесса и работы университета, пока вопрос не будет решен на законодательном уровне.

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