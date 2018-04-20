Инспекторов Организации по запрещению химического оружия до сих пор не пустили в Думу, заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт. Сегодня 07.49 | комментариев: Она отметила, что российские чиновники помогают сирийским "зачистить" места нападений.По словам Нойерт, инспекторов Организации по запрещению химического оружия до сих пор не пустили в Думу, куда РФ ввела военную полицию.7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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