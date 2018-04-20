Инспекторов Организации по запрещению химического оружия до сих пор
не пустили в Думу, заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Сегодня 07.49 | комментариев: Она отметила, что российские
чиновники помогают сирийским "зачистить" места нападений.По словам
Нойерт, инспекторов Организации по запрещению химического оружия до
сих пор не пустили в Думу, куда РФ ввела военную полицию.7 апреля в
сирийской Думе в Восточной Гуте применили,
предположительно, химическое оружие. Всемирная
организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что
жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской
организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля
США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение
химического оружия.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира