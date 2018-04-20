Рыба всегда гниет с головы. А плохо приготовленная рыба - следствие вины повара и владельца ресторана. Повара - за то, что небрежно подошел к своей работе, владельца - за то, что нанял такого повара, а их обоих - за то, что обманули доверие потребителя, пользуясь своим собственным именем в корыстных интересах.

Таким "владельцем ресторана" в истории с компанией PrivateFX оказался украинский инвестиционный банкир и генеральный директор инвесткомпании Concorde Capital Мазепа Игорь Александрович,передает со ссылкой на .

А кто же "повар", который заварил вместе и под непосредственным руководством Игоря Мазепы кашу из топора под названием "PrivateFX"? Их было несколько.

Во-первых, это Александр Быков, который был представлен клиентам PrivateFX в качестве одного из старших сотрудников "Конкорда", поставленного главным акционером "ПриватФХ" Игорем Мазепой во главе принадлежащего ему брокера в качестве CEO (гендиректор).

Интересно, что даже установление точного названия должности Быкова в "ПриватФХ" привело к курьезу. Если верить визиткам Быкова, в PrivateFX он занимал должность не Chief Executive Officer, то есть главного исполнительного директора, а Chief Operational Officer, что означает "Главный операционный директор".

Для тех, кто не понимает корпоративную терминологию, - главный операционный директор - это человек, который отвечает за ежедневную деятельность компании, как правило, это "второй" человек в компании после CEO. И отсюда возникает логичный вопрос - а кто тогда был СЕО? Возможно, сам Игорь Мазепа?

Как видно из изображения, господин Быков, вероятно, работал в "ПриватФХ" "по совместительству", ведь, как свидетельствует его вторая визитная карточка, он также занимает (занимал) должность Chief Financial Officer, то есть финансового директора в "Конкорд капитал". При этом, по данным самой "Конкорд капитал", у нее нет и никогда не было в штате такой должности как финансовый директор. По словам же клиентов PrivateFX, которые лично общались с Быковым, этот человек, поставленная Игорем Мазепой ответственным за операционную деятельность в PrivateFX, не мог сказать практически ни единого слова о том, как эти ежедневные операции осуществлялись.

Но Быков был далеко не единственным "поваром ресторана". Вторым по значимости (но, вероятно, первым по влиятельности) был интернет-маркетолог Павел Крымов.

Никто из людей, представлявших PrivateFX во время работы брокера, включая и главного акционера Игоря Мазепу, никогда публично не упоминали о Павле Крымове как о лице, причастном к "ПриватФХ" любым путем. Однако существует интервью, во время которого Павел Крымов рассказывает клиенту PrivateFX Дмитрию Лёушкину о том, почему, по его мнению, обанкротился один из предыдущих проектов Крымова - компания Forex Trend, на руинах которой, собственно, и был построен форекс-брокер PrivateFX.

Это имеет значение, поскольку возникают несколько вопросов. Главный из которых - каким образом банкротство компании "Форекс Тренд" привело инвестбанкира Игоря Мазепу к созданию своей собственной компании-брокера "Прайвет ЕфИкс"? За все время ее работы клиенты получили только один неясный ответ на данный вопрос - "Конкорд капитал" и лично Мазепу якобы заинтересовала клиентская база, а также уникальные продукты и наработки "Форекс Тренд".

"Уникальной наработкой" в этой истории можно назвать цинизм, с которым бывшим клиентам "Форекс Тренд" сначала было предложено перейти в "Прайвет ЕфИкс" на условиях довложения на депозиты живых денег, сумма которых равнялась бы размера понесенных в "Форекс Тренд" потерь. Впоследствии нужно было "отрабатывать" вложенное в обе компании путем выполнения определенных торговых и инвестиционных условий. Условия именно этого предложения вышли из-под пера Павла Крымова. Именно он является главным идеологом привлечения клиентской базы под данное предложение и репутацию главного акционера компании Игоря Мазепы.

Возглавляемая им "Конкорд капитал" - это по факту не одно единое предприятие. У него множество различных одноименных подразделений, зарегистрированных преимущественно в оффшорных зонах, и через которые, собственно, и осуществляются все инвестиционные и денежные операции. Однако только одно из общего множества таких подразделений удостоилось особого места во всей структуре Конкорда - а именно, компания Concorde Investments. Прямая ссылка на нее размещается на официальном сайте "Конкорд капитал".

Фирма Concorde Investments, зарегистрирована на Кипре в качестве инвестиционной компании. Ранее она носила имя Skopalino Finance. Впоследствии была приобретена "Конкорд Капитал" у Павла Геннадиевича Крымова, который некоторое время даже официально занимал должность директора данной компании. Причем, сделка состоялась уже после запуска брокера PrivateFX, примерно в тот момент, когда у брокера появились финансовые проблемы. Данные кипрских реестров все это наглядно подтверждают.

И это подводит к человеку, которого можно назвать еще одним "поваром" PrivateFX, - Лёушкину Дмитрию Геннадьевичу.

Если Павел Крымов выступил идеологом и главным стратегом привлечения вкладчиков обанкротившегося "Форекс Тренд" в новую компанию PrivateFX, то Дмитрий Лёушкин исполнил роль неформального директора по связям с общественностью, или же посредника и связующего звена между Игорем Мазепой, Конкорд Капиталом, Павлом Крымовым и клиентами "Форекс Тренд / Прайвет ФХ". Главная задача - убедить потенциальных вкладчиков в том, что репутация Игоря Мазепы - лучше всех гарантий "надежности" их вкладов, таких как европейская лицензия, участие в фонде гарантирования инвестиций и подтвержденное документально согласие торговых соглашений на рынке.

Но когда эта роль была с успехом выполнена, а у брокера наметились реальные проблемы, пришло время и для второй, не менее важной роли Лёушкина. Он выступил учредителем и так называемым управляющим партнером компании Broker, задачей которой было не осуществление брокерской деятельности, и даже не привлечение новых вкладчиков, а участие в операции "купли-продажи" PrivateFX, этой же компании Игоря Мазепы, который стремился как можно скорее разорвать любые связи с проектом.

Круг замкнулся. "Отцы-основатели" PrivateFX - , Павел Крымов и Дмитрий Лёушкин продолжили поддерживать видимость деятельности "ПриватФХ" после ее продажи. Расчет такой, что об "отце-основателе" наконец все забудут. Однако расчет не сработал.

Как координировал свои действия с Павлом Крымовым, как была построена компания PrivateFX, и чем теперь занимаются главные фигуранты дела, читайте в следующих публикациях.

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