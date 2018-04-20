Журнал Time опубликовал свой традиционный рейтинг топ-100 самых влиятельных людей мира. В этот раз впервые за последние годы в список самых влиятельных мировых лидеров не попал президент РФ Владимир Путин.

Зато в рейтинге фигурируют такие влиятельные политики: президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Франции Эммануэль Макрон.

Также в перечень самых влиятельных лидеров мира попали королевские жених и невеста – принц Гарри и Меган Маркл.

Рейтинг Time не ранжирует личностей по отдельным местам, однако разделяет на категории: «новаторы», «лидеры», «художники», «иконы» и тому подобное. Причем в каждой категории представлены лица совершенно разных сфер деятельности. Так в «иконы» в 2018 году попали как певицы Рианна и Дженнифер Лопес, так и экс-сотрудник компании Cambridge Analytica Кристофер Вайли.

Кроме того, в рейтинге фигурирует подросток: 14-летняя актриса Милли Бобби Браун, сыгравшая девочку по имени Илевен в сериале «Очень странные дела». Также между «новаторов» этого года – комедийная актриса Тиффани Хеддиш, группа студентов, которые пережили стрельбу и выступают за контроль оружия, рэп-певица Cardi B, олимпийская чемпионка Хлои Ким и другие.

В категории «деятели искусств» между прочих – Николь Кидман, Хью Джекман, Галь Гадот, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел.

К «титанам» причислили теннисиста Роджера Федерера, телеведущую Опру Уинфри, изобретателя Илона Маска и других.

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