Российская сторона удивлена молчанием западных стран по поводу голодовки депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, которая в настоящее время находится под арестом на Украине. Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Появились сообщения, что „герой Украины“ Надежда Савченко перешла к жёсткой форме голодовки в украинском заключении.

Это, конечно, внутреннее дело Украины, но нам интересно продолжать следить за судьбой человека, в отношении которого в этом зале столько раз заявлялся специальный пункт в разделе „текущие вопросы“.

Сейчас — молчание", — приводит слова постпреда ТАСС.

По его словам, Россия крайне удивлена подобному лицемерию и двойным стандартам западных стран применительно к украинскому кризису.

Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на два месяца в связи с тем, что она подозревается в подготовке терактов и свержения государственной власти. В ответ нардеп объявила голодовку, которую прерывала лишь для того, чтобы пройти тест на полиграфе.

Народный депутат Надежда Савченко, которая на днях прошла допрос на полиграфе, вчера побывала на психиатрической экспертизе, чтобы определить, можно ли ее судить.

Об этом рассказал "Украинской правде" ее адвокат Олег Соловей, а фото из Киевского городского центра судебно-психиатрической экспертизы опубликовала в Facebook пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

По его словам, судмедэксперты не давали письменного заключения, успешно ли прошла она экспертизу, но адвокат уверен, что все прошло успешно.

"Сегодня была экспертиза на вменяемость. Это обязательная экспертиза на проверку состояния вменяемости. Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, отдавал ли человек отчет в совершаемых действиях. Если человек не отдавал отчет в совершаемых действиях и не вменяемый, то его отправляют на принудительное лечение", – сказал Соловей.

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