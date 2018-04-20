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На проспекте Мира в Киеве сегодня частично ограничат движение транспорта
20.04.2018 07:29

Сегодня с 09:00 до 18:00 на проспекте Мира в Киеве частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу “Киевавтодора”.

“20 апреля 2018 с 09.00 ч. До 18.00 ч. в связи с устройством нового асфальтобетонного покрытия на пр. Мира на участке от Дарницкого площади до ул. Григория Чупринки будет частично ограничено движение транспорта”, — говорится в сообщении пресс-службы .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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