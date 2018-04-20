На Сумщине депутат облсовета Сергей Демеха не хочет признавать своих двух внебрачных детей. Об этом утверждают уже две женщины, которые одновременно обратились в суд об установлении факта отцовства и начисления алиментов.

Одна из женщин, 26-летняя Екатерина Лешукова даже записала видеообращение и разместила его в соцсетях,передает со ссылкой на .

Женщина живет в Конотопе вместе со своей полуторагодовалой дочкой Миланой. По ее словам, взаимоотношения с депутатом начались 3 года назад, когда она работала у него помощницей. Узнав, что тот женат, хотела прекратить отношения.

"Он и газовым баллончиком травил меня, и бил меня прямо на работе, были свидетели. Я сказала, что беременна. А он сказал, что не дай Бог ты сделаешь аборт - я тебе голову отобью ", - рассказывает женщина.

После рождения ребенка депутат не помогал женщине. Поэтому решила обратиться в суд. При подготовке документов познакомилась с еще одной женщиной, у нее дочь от Демехы.

Сам депутат Сергей Демеха ответа на вопрос, признает ли внебрачных детей, избегает. Не исключает, что обращений в суд может быть больше. Говорит, он признает и будет поддерживать всех своих потомков, отцовство на которых подтвердят экспертиза и суд.

Алименты будут начисляться с момента подачи заявлений. Если суд удовлетворит иск, выплаты будут большими, ведь в декларации депутата - 4 квартиры, 2 машины, земельный участок и депутатская зарплата.

Сотрудница "Газпромбанка" Екатерина Ифтоди заявила, что у нее есть ребенок от российского оппозиционера Бориса Немцова, которого убили. Мальчика зовут Борей и женщина хочет добиться, чтобы семья Немцова официально признала ее ребенка. По словам Ифтоди, у нее с Борисом Немцовым был роман. При этом политик никогда не придавал этому огласки.

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