 А почему у меня появились сомнения?

Что ответить ребенку на вопрос о добром зимнем волшебнике? С одной стороны, до определенного возраста хочется поддерживать в детях веру в чудо. С другой, не хочется говорить неправду, чтобы в дальнейшем не сломать доверительных отношений. Как быть, психологи, передает .

Эксперты единодушны: в любом возрасте нельзя лишать ребенка чуда. Вера в него, иногда иррациональная, позволяет даже взрослым преодолевать сложные препятствия и решать задачи. Задачи, которые кажутся невозможными тем, кто в чудеса не верит.

Многие специалисты, в том числе Эрик Берн, убеждены: роль внутреннего ребенка в жизни взрослого человека сложно переоценить.

Фактически, общество регулярно ставит нас на эту позицию — когда мы становимся молодым специалистом в компании или же получаем новую социальную роль (например, зятя или снохи).

В подобных ситуациях детство, наполненное верой в чудеса, помогает пережить стрессовые моменты и максимально легко адаптироваться.

«Ребенок до определенного возраста живет в специфичном волшебном мире фантазии и творчества, — говорит психолог и телесный терапевт Дмитрий Бергер. — Самый простой и логичный разговор о Деде Морозе может строиться так: вы, как взрослый, принимаете на себя роль Деда Мороза и объясняете ребенку, что он непременно любим и обязательно получит свою долю сказки, прикоснется к чуду.

Наша жизнь — хрупкое и прекрасное чудо, и нет более грустного зрелища, чем взрослые, в которых угас огонек счастливого и яркого ребенка

При этом, чтобы Дедушку Мороза порадовать, желательно быть в числе тех детей, которые прилежно учатся, собирают игрушки, аккуратно едят и так далее.

То есть вы не обманываете ребенка: действительно вы выступаете в роли Деда Мороза и рекомендуете от его имени именно то, что нужно вам. И сами же одариваете ребенка, если он выполняет ваши пожелания.

В какой-то мере вы налаживаете разговор между ребенком и миром волшебства. В дальнейшем это позволит ребенку сохранить ощущение прикосновения к чуду.

Это поможет пронести часть своего детства через всю жизнь, что очень важно.

Наша жизнь — хрупкое и прекрасное чудо, и нет более грустного зрелища, чем взрослые, в которых угас огонек счастливого и яркого ребенка».

А почему у меня появились сомнения?

«Маленькие дети обычно верят в слова родителей без какого-либо критического осмысления и анализа.

Именно следовательно ребёнок до 4-5 лет, скорее только даже не будет задавать этот вопрос, — говорит детский и семейный психолог Екатерина Кес. — Если вы с самого детства читали ему книги про Деда Мороза, смотрели мультики и рассказывали, что именно Дед холод кладет под елку подарки или лично раздает их, когда приходит в гости, малышу даже в голову не придет, что Деда Мороза может не существовать».

А вот ближе к 5 годам у ребёнка могут возникать смутные сомнения — а правда ли, что зимний волшебник есть на самом деле? Ребенок может либо сам додуматься до этого, либо услышать от кого-то, что «нет никакого Деда Мороза».

В подобной ситуации Екатерина Кес не советует родителям отвечать однозначно на вопросы сомневающегося ребёнка.

Лучше вместе с ним поразмышлять и исследовать эту тему, задавая открытые вопросы, например:

А как ты сам думаешь?

Вроде бы раньше ты верил в него?

Ты сейчас стал сомневаться в том, что он на самом деле существует?

А почему у тебя появились сомнения?

А ты бы хотел, чтобы Дедушка холод существовал?

Такие вопросы помогут вам лучше понять своего ребёнка, узнать, откуда у него появились сомнения и что он сам думает по этому поводу.

Такая форма диалога с ребенком предпочтительна независимо от тем, которые вы обсуждаете. Задавая вопросы, вы не выдаете готовых ответов, а вместе с ним размышляете, помогаете формулировать свои мысли, поощряете думать.

При этом вы можете узнать о своем ребенке много нового, если будете внимательно слушать.

Многие дети и взрослые верят в него, и я тоже до сих пор верю

«Однозначно доказывать ребенка в том, что Дед холод существует, не очень корректно — если ребенок спрашивает об этом, значит, уже чувствует, что это ложь, — продолжает Екатерина Кес. — И все же просто взять и сказать: «Нет никакого Деда Мороза, это все переодетые актеры, которые работают за деньги» — тоже не вариант. Это значит разрушить волшебство одним махом и забрать у ребенка мечту».

Детям на самом деле очень хочется верить в сказку и волшебство

Детский психолог советует следующую фразу: «Ты знаешь, точно не могу сказать, существует Дед холод или нет. Многие дети и даже взрослые верят в него, и я тоже до сих пор верю. Я сам никогда его не видел, но очень много слышал о нем.

Я верю, что есть самый главный Дед холод, который живет далеко-далеко на Севере и которому помогает множество его помощников. Именно эти помощники и приходят к детям. Знаешь, есть такие волшебные вещи, в которые если веришь, то они существуют, а если не веришь — то не существуют».

Вы не обманываете ребёнка и не говорите очевидной неправды, и при этом оставляете ему надежду и возможность верить в то, во что ему самому хочется верить.

А детям на самом деле очень хочется верить в сказку и волшебство.

Что еще можно ответить?

Психолог и арт-терапевт Екатерина Антюфьева советует еще три варианта ответа в зависимости от возраста.

«Конечно же, Дед холод существует!» (3-5 лет)

Вера в сказку — одно из ресурсных состояний детства. Детям важно верить в то, что в жизни есть место волшебству, празднику, неожиданным сюрпризам и сбывшимся желаниям. Впрочем, не только детям, не так ли?

Воспоминания о предвкушении чуда и атмосфере семейного праздника долгие годы спустя будут отзываться в душе теплом и благодарностью.

«Дед холод — это чудо, а чудеса случаются с теми, кто в них верит» (5-7 лет)

Посмотрите с ребенком фильм про Лапландию или посетите резиденцию Деда Мороза. Напишите ему письмо (есть такая услуга), ваш дитя будет рад получить ответ в красивом конверте.

Расскажите о том, что Деду Морозу очень нужны помощники, следовательно он просит других людей помогать ему устраивать праздник, и они надевают костюмы, поздравляют детей и дарят подарки.

Этим вы убережете ребенка от разочарования, когда он заметит, например, что Дед холод в детском саду говорит голосом воспитательницы.

«Каждый из нас немного волшебник, помнишь?» (8-10 лет)

В этом возрасте ребенку можно говорить о том, что Дед холод существует, но существует как образ, как добрая сказка, как замечательная традиция создавать праздник и дарить весть окружающим.

Вовлеките ребенка в подготовку к Новому году, выбор и упаковку подарков для членов семьи.

Можно вместе принять участие в благотворительной акции, например, для малышей из детского дома. Таким образом Дед холод из всемогущего сказочного персонажа постепенно превратится в символ создания чуда своими руками, а потом займет свое место в лучших воспоминаниях о детстве.

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