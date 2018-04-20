Пресс-секретарь старшего сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир обнародовал открытое обращение беглого экс-главы Украины Виктора Януковича, в котором тот обвинил Оболонский суд в незаконном решении о завершении судебных слушаний.

«Суд очень спешит, потому что правда, сказанная свидетелями по делу, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями», — говорится в письме Януковича, опубликованном на странице Кирасира в Facebook.

Янукович заявил, что нынешний режим держится на лживых историях и мифах о «мирном Майдане», о «кровавом диктаторе» и «сепаратистах Донбасса».

«А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе — регионе, который не признал их», — заявил скорый экс-президент.

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