|"Плёнки Онищенко" показали, что Украина - это круговая порука, тотальная коррупция и государство на грани существования
|20.04.2018 07:33
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Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на публикации записи одной из "пленок Онищенко", на которых нардеп, по его словам, разговаривает с президентом Петром Порошенко.
Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем следующее. Национальное бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.
В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года, НАБУ этих записей так и не получило.
При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - говорится в сообщении.
"Круговая порука, тотальная коррупция и государство на грани существования.
Онищенко опубликовал и предал гласности факты за которые в любой цивилизованной и демократической стране президент уже был бы под подозрением, а правоохранительные органы на перегонки пытались бы показать свою эффективность в расследованиях.
У нас тишина.... диктатор контролирует "демократическую" оппозицию, а оппозиционеры хотят сменить не систему, а диктатора.
Они согласны даже церковь сделать для народа единую, только бы не менять систему в которой они этот народ грабят и унижают каждый день.
Это тотальное вырождение или нам действительно нужно опуститься ниже городской канализации, что бы проснулось достоинство, которым мы назвали незавершённую нами революцию". - Заявил эксперт Владимир Полочанинов.
Украинцы уже давно осознали, что ситуация в стране ужасная и проблемы гораздо больших масштабов, чем то, что сказал Петр Порошенко Александру Онищенко. Накапливается такое количество негатива, что уже нечему удивляться.
Об этом в эфире 24 канала сказала главный редактор издания INSIDER Татьяна Николаенко.
По ее словам, Онищенко слишком долго не опубликовывал компромат на Порошенко.
"Онищенко так долго говорил об этих пленках – 1,5 года рассказывал, что что-то там у него есть. В итоге мы получили эту нарезку разговора, где есть какое-то предложение от Николая Злочевского", – сказала редактор.
Она также добавила, что встреча Игоря Коненко с Николаем Злочевским была более показательной и в словах Президента трудно найти коррупционное действие.
В принципе, встреча Игоря Коненко с Злочевским в Австрии была более красноречивее, чем эти записи.
"Коля хороший парень, я подумаю" – это коррупционное деяние?,– отметила Николаенко.
Напомним, вечером 18 апреля в эфире одного из украинских телеканалов впервые были обнародованы так называемые "пленки Онищенко", на которых звучит голос, похожий на голос действующего Президента Украины Петра Порошенко.
На записи нардеп-беглец Александр Онищенко и человек с голосом, похожим на голос Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него.