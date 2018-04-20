Суд обязал НАБУ разобраться со свадьбой сына Луценко. Об этом сообщил экс-первый заместитель генерального прокуратура, адвокат Ренат Кузьмин.

"Президент Германии Кристиан Вульф подал в отставку из-за обвинений в коррупции. Он взял у своего друга-миллионера кредита под льготные проценты.

Мэр итальянского Рима Игнасио Марино подал в отставку после скандала, связанного с оплатой мэрией его счетов из ресторанов.

Мэр японского Токио Еити Масудзоэ подал в отставку из-за обвинений в использовании общественных средств на оплату некоторых его семейных поездок.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал в отставку из-за обвинений в том, что до назначения министром, он, будучи депутатом парламента, трудоустроил своих дочерей на должности помощников.

Министр здравоохранения Болгарии Николай Петров подал в отставку, когда стало известно о том, что ранее, работая ректором академии, он заключил договор на публичные закупки с фирмой бойфренда его дочери.

Вице-президент Уругвая Рауль Сендик подал в отставку, когда выяснилось, что он ранее, работая руководителем нефтяной компании, использовал кредитные карты фирмы для некоторых личных покупок.

Генеральный прокурор Украины Луценко:

1. Ранее дважды увольнялся с должности министра МВД за коррупцию и злоупотребление властью.

2. Привлекался к ответственности за причинение телесных повреждений мэру Киева.

3. Задерживался полицией Франкфурта за пьяный скандал.

3. Был осужден за хищение государственного имущества и должностные преступления.

4. Амнистирован по статье, предусматривающей наказание за сепаратизм.

5. В отношении него расследуются дела:

- О незаконном назначении генпрокурором.

- О преступном сговоре по делу о хищении и выводе в офшоры более 800 млн. дол. США.

- О получении взяток.

- О легализации имущества, полученного преступным путем.

- О коррупционном сговоре с руководителем НАПК в противодействии НАБУ.

- О незаконном обогащении.

- О незаконном вмешательстве в деятельность адвокатов.

- Об организации незаконного уголовного преследования невиновных.

- О незаконном увольнении сотрудников ГПУ по политическим мотивам.

- Об организации незаконных обысков.

- О нападении с топором на участников пикета возле его дома…

И что же генпрокурор? В мае 2016 пообещал уволиться через полтора года, а через полтора года пообещал уйти еще через полгода… и тут же выписал себе зарплату в 240 000 грн. за декабрь и 300 000 за январь… Уж лето близится, а президентский кум и муж трехтысячелетней женщины все никак не может оторваться от корыта…

Помните, как СМИ опубликовали журналистское расследование о том, что свадьбу луценковского сына «обслуживали» служебные автомобили ГПУ?

Публикую определение суда, обязывающее НАБУ расследовать и это преступление генпрокурора, в очередной раз использовавшего государственное имущество как свое личное.

Правда, учитывая, что Луценко до сих пор находится на свободе и при должности, известную поговорку про глаза и Божью росу можно применить не только к нему, но и к руководителям НАБУ и САП, упорно не замечающим коррупции генпрокурора…" - Заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, СМИ показали сюжет о свадьбе сына Луценко.

На свадьбе были Порошенко, Аваков, Гройсман и Кличко.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали полный сюжет о свадьбе сына генпрокурора Украины Юрия Луценко, во время съемок которого подверглись нападению со стороны сотрудников УГО. Празднование состоялось 15 сентября в загородном комплексе под Киевом, пишет Радио Свобода.

Кроме президента Петра Порошенко, который прибыл вместе с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьер-министра Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого вице-премьера Степана Кубива, бывшего премьера Арсения Яценюка, мэра Киева Виталия Кличко, вице-спикера парламента Ирину Геращенко, министра информполитики Юрия Стеця, министра юстиции Павла Петренко.

Также на свадьбе отгуляли ряд народных депутатов, в частности депутаты от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий, Сергей Трегубенко, Александр Третьяков и народный избранник от "Народного фронта" Андрей Иванчук.

Кроме того, был замечен внефракционный депутат Андрей Деркач, прежний "регионал", который голосовал за так называемые "диктаторские законы 16-го января".

Журналисты зафиксировали на праздновании свадьбы сына генпрокурора заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Игоря Кононенко, экс-главу Администрации президента, а ныне секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Таким образом президент, премьер и многие другие политики собрались под Киевом в Конча-Заспе на закрытой вечеринке. Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать зафиксировать происходящее на видео.

А во время выезда с празднования президента Порошенко охранники совершили физическое набег на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Во время наблюдений за празднованием журналистам бросаются в глаза несколько эпизодов.

Например, Тойота кэмри с номерным знаком АА0001СК, которая зарегистрирована на Генпрокуратуру. А также женщина, которая изначально стоит возле микроавтобуса, который привез праздничный торт. Впоследствии охранник ее ведет к машине.

Журналисты фиксируют, как женщина покидает вечеринку именно в этой машине. Имеет ли эта женщина должность в ГПУ и на каких основаниях ведомственный автомобиль ее отвозил? Об этом Схемы публично спросили генерального прокурора в сети Facebook. Однако ответа так и не получили.

Это не единственный случай, который имеет признаки злоупотребления генеральным прокурором служебным положением. Микроавтобус с номерным знаком АА0013МО, сотрудник УГО пропускает на парковку заведения, также зарегистрирован на Генеральную прокуратуру Украины.

Что делает на частном мероприятии семьи генпрокурора ведомственная машина? Оказывается, авто служит хранилищем для подарков. При этом грузчиками работают сотрудники УГО. Например, охранники выносят полотно, похожее на портрет молодоженов. Охранник садится в ведомственный микроавтобус ГПУ и вывозит подарки.

Позже и ведомственная Тойота, и ведомственный микроавтобус возвращаются на празднование.

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