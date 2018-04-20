Овощи подешевели в полтора раза

Средняя цена на украинские огурцы на торговых площадках крупнейших оптовых рынков страны установилась в диапазоне 28-35 грн за кг, что в полтора раза меньше чем в начале недели. Как объясняют специалисты «Инфо-Шувар», столь резкое ценовое снижение аналитики проекта связывают с довольно существенным увеличением предложения огурца на рынке, поскольку после наступления теплой и солнечной погоды в большинстве регионов страны выборки овощей в теплицах заметно выросли. Более того, на рынок поступает и огурец из Польши, который продавцы предлагают от 30 грн/кг, что оказывает дополнительное давление на цены на местную продукцию, информирует svodka.net.

Отметим, что под конец прошлой недели цены на огурцы снизились на 32-38%. Так, по состоянию на 12 апреля, тепличные комбинаты Украины готовы отгружать гладкий огурец по 30-35 грн/кг, цены на колючий огурец варьируются в пределах 43-45 грн/кг. Для сравнения: еще неделей ранее цены на эту продукцию на украинском рынке нередко доходили до 72 грн/кг.

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