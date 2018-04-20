Брюссель отверг все предложения Лондона относительно того, как избежать появления физической границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный европейский источник, передает .

“Это были подробные и экспертные контраргументы. Стало ясно, что ни одно из предложений относительно таможенного союза с Великобританией не сработает, ни одно из них”, — сказал источник.

Вопрос о том, как будет выглядеть граница между Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия, которая остается членом ЕС, является одним из главных препятствий на переговорах Лондона и Брюсселя. После выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019, граница между двумя частями острова станет внешней границей Евросоюза. Противники “жесткой границы” хотели бы избежать контроля передвижения через неё людей и товаров.

Как ранее сообщал , 1 марта текущего года состоялась встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Европейского Совета Дональда Туска, которая оставила мало надежд на скорое согласие конфликтных вопросов, сообщает агентство dpa. Тереза Мэй снова раскритиковала предложенный накануне Еврокомиссией проект соглашения по Brexit, который предусматривает, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании из состава блока. Она заявила, что проект документа по Brexit неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства и отметила свое надежде, что европейские лидеры будут мыслить конструктивно, цитирует Мэй ее пресс-служба. 2 марта она должна выступить в парламенте с речью о планах о выходе из ЕС.

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