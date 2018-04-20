Пользователи соцсетей, обсуждая совместное фото лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и главы Радикальной партии Олега Ляшко, вспомнили о биографических нюансах политиков и их прозвищах. Сегодня 08.32 | комментариев: "Что случилось!?", – задался вопросом автор публикации. https://www.facebook.com/lev.pidlisetskyy/posts/10213874071098646 Фракции "Батьківщини" и Радикальной партии располагаются в одном секторе Рады, но место Тимошенко во втором ряду, а Ляшко – в седьмом. Из-за взаимной критики и оскорблений лидеров политсил крайне редко можно увидеть вместе, следовательно факт беседы вызвал бурную реакцию у соцсетей."Зозуленя повернулось до зозулі", – написал нардеп от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко, намекая, что Ляшко впервые избрался в Раду в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко."Ліса драна охмуряє радикала", – прокомментировал журналист Леонид Швец."Небывалое бывает", – отметил его коллега Леонид Рафальский."Второй тур?", — предполагает будущий политический расклад главред "КП в Украине" Оксана Богданова."Чихуахуа и драная лиса...", – ругается пользователь Сергей Самойленко."Коса и вила", – ищет символизм Адриян Баран."Ой, это он ее без косы не узнал", – шутит Василий Лапа."Что-то мне подсказывает, что он ей не даст", – похабничает Олег Ермоленко."Блок Зозулястих Скотиняк!?" – пытается подобрать название "политсоюзу" Александр Олейник. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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