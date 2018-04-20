О том, почему к “телефонному терроризму”, накрывшему Россию, стоит относиться серьезно, рассказал в Facebook российский блогер, знаток по Ближнему Востоку Эль Мюрид.

Стоит отметить, что случай в МИД РФ случился вечером 19 апреля. Здание пришлось эвакуировать из-за анонимного звонка о минировании.

“Теракты такого уровня у нас еще не проводились”, — подчеркнул знаток, уточнив, что даже без взрыва провокация достигла главной цели.

“Теракт не обязательно сопровождается собственно взрывом и жертвами, его цель — создание атмосферы угроз”, — объяснил Мюрид.

Он обратил внимание на то, что в этот раз такой “телефонный терроризм” затронул объект государственной важности, то есть вышел на новый уровень.

“Министерство озабоченности, конечно, не ФСБ и не Кремль, но в общем, тоже ничего так по уровню”, — подчеркнул блогер.

Он также отметил, что слово “теракт” в данном случае тщательно игнорируется, так как “слишком сложно будет врать про успехи в борьбе (с терроризмом — ред.), особенно если их нет на самом деле”.



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