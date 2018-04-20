История о том, как министр финансов Данилюк приобрел в 2017 в Великобритании жилье по адресу 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH за 775 000 фунтов, но не внес его в декларацию. За что должен получить 2 года тюрьмы.

Согласно имеющихся у меня данных, по состоянию на декабрь 2017 года жена министра финансов Александра Данилюка, Ольга Данилюк – была зарегистрирована по неизвестному ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH.

Анализ предложений агентств недвижимости позволил мне выяснить, что данная квартира – находилась в листинге агентства недвижимости Chelsea Square. Вот как описана данная квартира на сайте агентства: потрясающая квартира с 2 спальнями, 2 ванные комнаты цокольный этаж с приватным садом в 4-х этажном доме. Недвижимость находится только в полумиле от Финчли-роуд и станции метро. На сайте агентства указано, что с 2001 года эта квартира подорожала на 550 тысяч фунтов, и ее цена составляет 775 тысяч фунтов.

В списке жильцов данного дома в 2017 году на равне с Ольгой Данилюк числился и Александр Данилюк. Однако ни информации о владении данной квартирой, ни информации о использовании этого жилья в своей декларации Александр Данилюк не указал.

Согласно п.2 ст. 52 ЗУ «О предотвращении коррупции» - в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получение им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, декларант в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретение имущества должен письменно уведомить об этом Национальное агентство по противодействию коррупции.

Исходя из опубликованно декларации Данилюка, он факте приобретения жилья Национальное агенство не уведомил. Причем, даже если данная квартира находилась у него в аренде, - это не может быть оправданием сокрытия информамации от НАЗК, так как согласно презентации агентства недвижимости стоимость аренды такого жилья составит более 2000 фунтов в месяц или 24 000 фунтов в год, что также требует обязательного декларирования.

До 1 апреля 2018 года господин Данилюк, в соответствии с ст. 45 ЗУ «О предотвращении коррупции» подал декларацию про доходы за 2017 год (декларация подана 31.03.2018г.) в которой информации о недвижимом имуществе в Англии – нет .

Согласно р.4 ст. 45 ЗУ «О предотвращении коррупции» у Данилюка А.А. были законные основания в течение семи дней после подачи декларации - подать исправленную декларацию про доходы за 2017 год и отобразить приобретенное им имущество, однако Министр Финансов Украины данной нормой закона не воспользовался.

Все, что прописал в своей декларации и уточнениях к ней Данилюк по итогам года указал только доход от отчуждения движимого имущества

Таким образом, согласно ст. 50 Закона «О предотвращении коррупции» Национальное агентство ОБЯЗАНО провести проверку декларации на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, из средств массовой информации и других источников, о возможном отражение в декларации недостоверных сведений.

А пока идет эта проверка, напомню господину Данилюку, что за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - предусмотрена ответственность согласно ст. 366-1 Криминального кодекса Украины, а именно :

- штраф от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно статьи 368-2 Криминального кодекса Украины, если будут выявлены факты возможного незаконного обогащения Данилюка, каким является приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу

- наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества

Кстати, в договоре по продаже акций Данилюком А.А. резиденту Великобритании 29 октябре 2010 года зафиксирован еще один адрес проживания министра финансов в Лондоне – 26 Noblefield heights, NO 2NX London, United Kingdom. Который так же подлежит проверке, поскольку не отображен в декларации Данилюка.

Александр Дубинский

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