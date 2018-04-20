Предварительная договоренность об этом достигнута в ходе Международной выставки вооружения в Куала-Лумпур

На Международной выставке Defence Services Asia (DSA) руководство «Укроборонпрома» провело переговоры с высшим армейским командованием Малайзии, в ходе которых удалось предварительно договориться о поставках украинских самолетов, плавучих доков и беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», информирует svodka.net.

«Командующий сухопутными войсками Малайзии выразил заинтересованность своей страны в приобретении украинских ПТРК производства «ГККБ «Луч», плавучих доков производства «Паллада» и беспилотников с вертикальным взлетом. Стороны также обсудили комплекс вопросов по сотрудничеству в области авиации. В частности, речь шла о поставках в Малайзию самолетов «Антонов» с возможностью локализации производства», — говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира