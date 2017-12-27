Окружной административный суд Киева отклонил иск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуре о признании незаконным рассмотрение запроса Грузии о его экстрадиции и проведение по этому поводу проверки. Об этом в пресс-службе суда.

"На днях суд отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуре Киева", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в иске политик просил признать противоправным принятие Минюстом к рассмотрению ходатайства Грузии о его выдаче, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку на основании этого ходатайства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подал в суд иск на решение Министерства юстиции Украины провести экстрадиционную проверку в отношении политика.

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