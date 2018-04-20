Постоянный представитель Соединённого Королевства при ОЗХО Питер Уилсон считает, что эксперты организации доказали причастность России к резонансному инциденту в Солсбери, несмотря на озвученные ранее выводы специалистов о невозможности установить производителя ядовитого вещества. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

“Я думаю, что вполне конечно, и это также стало понятно вчера в ОЗХО (на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери — Ред.), Что независимое расследование экспертов ОЗХО, которых мы пригласили, подтвердили выводы Великобритании о применении отравляющего вещества. У нас была возможность снова обосновать, почему так конечно, что это сделала Россия, и мы могли это сделать перед государствами только мира, которые поддерживают конвенцию по запрещению химического оружия”, — заявил Уилсон в интервью телеканалу.

Постпред при ОЗХО также отметил, что неспособность специалистов определить страну происхождения ядовитого вещества, примененного в Солсбери по отношению к экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не является провалом Лондона. “Все это очень важные мероприятия. И те, кто провалился здесь, — это русские”, — сказал Уилсон.

“Давайте будем честны, проблема здесь — сирийское правительство, которое пытается отравить газом свой народ, русские, которые не предотвращают это и позволяющие себе то же на территории Великобритании”, — резюмировал постпред Соединенного Королевства, обвинив РФ в несоблюдении конвенции по запрещению химического оружия.

Напомним, постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс прокомментировала обвинения России в адрес Лондона по резонансному инциденту в Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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