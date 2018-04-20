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В Сирии задержали боевика, подозреваемого в причастности к организации терактов 11 сентября в США
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20.04.2018 07:52
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Представитель Пентагона Эрик Пахон рассказал, что боевика Мохаммада
Хайдара Заммара задержали больше месяца назад повстанцы из
"Демократических сил Сирии". Сегодня 08.26 | комментариев:
Представитель Пентагона Эрик Пахон рассказал, что это
произошло больше месяца назад. Родившегося в Сирии гражданина
Германии задержали повстанцы из поддерживаемых США
"Демократических сил Сирии".В докладе
национальной комиссии по террористическим атакам против
Соединенных Штатов (комиссия 9/11), который вышел в июле 2004 года,
говорилось, что Заммар завербовал некоторых исполнителей
терактов 11 сентября, включая одного из лидеров группы
смертников – уроженца Египта Мохаммеда Атту, который
протаранил Северную башню Всемирного торгового центра
(ВТЦ).Заммара задержали в Марокко в декабре 2001 года и передали в
Сирию, где его осудили за членство в организации
"Братья-мусульмане". Он был освобожден из тюрьмы после начала
конфликта в стране.11 сентября 2001 года два самолета, захваченных
террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона.
Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда
пассажиры попытались отбить борт у террористов.Эти беспрецедентные
теракты совершили 19 членов террористической
организации "Аль-Каида". Жертвами терактов стали 2977
человек (не считая 19 террористов): 246 пассажиров и членов
экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ
и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и
еще 91 государства.
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