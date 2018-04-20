Представитель Пентагона Эрик Пахон рассказал, что боевика Мохаммада Хайдара Заммара задержали больше месяца назад повстанцы из "Демократических сил Сирии". Сегодня 08.26 | комментариев: Представитель Пентагона Эрик Пахон рассказал, что это произошло больше месяца назад. Родившегося в Сирии гражданина Германии задержали повстанцы из поддерживаемых США "Демократических сил Сирии".В докладе национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов (комиссия 9/11), который вышел в июле 2004 года, говорилось, что Заммар завербовал некоторых исполнителей терактов 11 сентября, включая одного из лидеров группы смертников – уроженца Египта Мохаммеда Атту, который протаранил Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ).Заммара задержали в Марокко в декабре 2001 года и передали в Сирию, где его осудили за членство в организации "Братья-мусульмане". Он был освобожден из тюрьмы после начала конфликта в стране.11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить борт у террористов.Эти беспрецедентные теракты совершили 19 членов террористической организации "Аль-Каида". Жертвами терактов стали 2977 человек (не считая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии года пентагона задержали терактов Теги: мир