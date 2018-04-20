Отношения Запада и России в ближайшее время не претерпят существенных изменений из-за образа мышления, который столетиями складывался у россиян.

Об этом «Апострофу» рассказал ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House, Великобритания) Джеймс Шерр, информирует svodka.net.

По его словам, Россия уже сотни лет является носителем мышления, которое не предусматривает добрососедских отношений с другими странами и имеет агрессивную натуру.

«В наших отношениях с Россией не будет фундаментальных сдвигов, пока критическое число людей там не поймет, что это сущность проблемы и разница между ними и остальными. В прошлом это не было чем-то уникальным – так мыслили огромные империи, Австро-Венгрия когда-то имела подобное восприятия мира. Россия – единственная империя с таким типом ментальности, которая до сих пор остается в Европе», — считает эксперт.

По мнению Шерра, нынешние процессы в России лишь отдаляют возможный компромисс с Западом.

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«Во-первых, как я уже упоминал, образ внешнего врага стал еще более важным для внутриполитических целей, чем раньше, а, во-вторых, их сегодняшнее восприятие Запада является очень эмоциональным. Оно базируется на глубоком возмущении и не менее глубоком чувстве обиды и презрения, на возрожденной в России на государственном уровне гордыне. Это очень сильное и летучее соединение, с которым не получится найти компромисса – вы можете только защищаться от него», — резюмировал Шерр.

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