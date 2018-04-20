|
Комитет Сената США на следующей неделе рассмотрит законопроект, защищающий Мюллера от увольнения
|
20.04.2018 08:00
|
Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что закон,
защищающий спецпрокурора Роберта Мюллера от увольнения, не нужен,
поскольку президент США Дональд Трамп не собирается его увольнять.
Сегодня 08.35 | комментариев: Он добавил, что поддержит сторонников
законопроекта, если республиканцам и демократам удастся достигнуть
компромисса. Авторами законопроекта выступили
сенаторы-республиканцы Том Тиллис, Линдси Грэм и представители
Демократической партии Крис Кун и Кори Букер.Законодательный акт не
только усложняет процедуру увольнения Мюллера или любого
спецпрокурора, но и дает право оспорить увольнение в суде.Лидер
большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил Fox News 18
апреля, что не поставит законопроект на голосование, даже если
комитет его утвердит. По словам Макконнелла, нет необходимости в
таком законе, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается
увольнять Мюллера.9 апреля агенты Федерального бюро расследований в
Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и
налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие
действия "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в
американские выборы, которым с мая 2017 года
руководит спецпрокурор Мюллер.Трамп назвал "позором" рейд
следователей. Отвечая на вопрос журналистов, уволит ли он Мюллера
после обысков, глава Белого дома сказал: "Посмотрим, что
произойдет".Как рассказал представитель Белого дома, президент США
уверен, что у него есть полномочия уволить Мюллера.Издание The New
York Times писало, что в июне 2017 года Трамп уже пытался
отправить в отставку спецпрокурора, но адвокат Белого дома Дональд
Макган предупредил о "катастрофических" последствиях такого решения
и отказался направлять соответствующее обращение в министерство
юстиции США.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира