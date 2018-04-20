Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что закон, защищающий спецпрокурора Роберта Мюллера от увольнения, не нужен, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается его увольнять. Сегодня 08.35 | комментариев: Он добавил, что поддержит сторонников законопроекта, если республиканцам и демократам удастся достигнуть компромисса. Авторами законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Том Тиллис, Линдси Грэм и представители Демократической партии Крис Кун и Кори Букер.Законодательный акт не только усложняет процедуру увольнения Мюллера или любого спецпрокурора, но и дает право оспорить увольнение в суде.Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил Fox News 18 апреля, что не поставит законопроект на голосование, даже если комитет его утвердит. По словам Макконнелла, нет необходимости в таком законе, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается увольнять Мюллера.9 апреля агенты Федерального бюро расследований в Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие действия "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, которым с мая 2017 года руководит спецпрокурор Мюллер.Трамп назвал "позором" рейд следователей. Отвечая на вопрос журналистов, уволит ли он Мюллера после обысков, глава Белого дома сказал: "Посмотрим, что произойдет".Как рассказал представитель Белого дома, президент США уверен, что у него есть полномочия уволить Мюллера.Издание The New York Times писало, что в июне 2017 года Трамп уже пытался отправить в отставку спецпрокурора, но адвокат Белого дома Дональд Макган предупредил о "катастрофических" последствиях такого решения и отказался направлять соответствующее обращение в министерство юстиции США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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