Руководитель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион прокомментировал решение Верховной Рады Украины об обращении к патриарху Константинопольскому Варфоломею с целью создания в стране единой поместной церкви,передает со ссылкой на .

Московский митрополит считает, что власть не имеет права вмешиваться в церковные дела, ведь церковь отделена от государства.

"Создание автокефальной Церкви - это процесс, который не может быть инициирован светской властью. Как известно, Церковь в современных странах отделена от государства, и государство не должно манипулировать ею. В том числе в предвыборной борьбе или в любых еще политических целях", - сказал митрополит Илларион.

Также он опроверг идею о том, что в независимой стране должна быть собственная церковь. В качестве примера, Александрийский патриархат охватывает всю Африку. В него входит населения более чем 50 стран.

Обращение к патриарху Константинопольскому Варфоломею было инициировано президентом Украины Петром Порошенком. Верховная рада совет также поддержала мнение о необходимости создания единой поместной церкви.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира