Инициатива Кабинета министров о переходе на двухфазные светофоры нарушает правила Венской конвенции, подписантом которой является Украина.

«Эта конвенция предусматривает три сигнала светофора — красный, желтый и зеленый. Если мы попытаемся проявить оригинальность и скажем, что у нас будет двухсекционный, то в этом случае мы рискуем. Наши водительские удостоверения могут не признавать во всех странах, которые являются участниками Венской конвенции . А это практически все страны, которые нас окружают и, естественно, вся Европа «, — отметил правозащитник Владимир Караваев на «Обозревателе«.

Правозащитник считает выходом из ситуации изменение в работе трехсекционных светофоров.

«На несколько секунд одновременно во всех направлениях включается красный свет для всех участников движения. Чтобы перекресток был очищен и все остановились. Такой опыт показывает хорошие результаты, количество аварийных ситуаций значительно уменьшилась», — добавил Владимир Караваев.

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