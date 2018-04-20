Китайские власти сообщили о двух землетрясениях в 6,5 баллов в противоположных концах страны, которые на самом деле было учениями по реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.

Власти страны признали, что случайно сообщили о двух крупных землетрясениях, которых никогда не было.

В четверг поздно вечером управление, которое занимается землетрясениями в Китае, заявило на своем веб-сайте о том, что произошло два землетрясения силой 6,5 баллов с разницой в 10 секунд на противоположных концах страны - в дальнем западном районе Синьцзян и юго-западной провинции Юньнань.

Информация оставалась на веб-сайте не менее часа, хотя и не появлялась в микроблоге, откуда большинство людей в Китае впервые узнают о землетрясениях.

В пятницу, в своем заявлении на веб-сайте, управление заявило, что на самом деле проводит учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Случайная утечка относительно учений по реагированию на землетрясения была поднята средствами массовой информации и вызвала недоразумение", - сказано в сообщении.

Напомним, в Иране произошло мощное землетрясение.

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