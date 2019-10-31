|Дипломатам США показали стоянку кораблей тактической группы "Тритон" в Мариуполе
|31.10.2019 18:16
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Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"В районе проведения ООС делегация американских дипломатических представителей во главе с временно поверенным в делах США в Украине послом Уильямом Тейлором ознакомилась с ситуацией с безопасностью в Азовском море", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины, чтобы изучить состояние реализации двусторонних договоренностей относительно сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и США.
Как отмечается, во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины, чтобы изучить состояние реализации двусторонних договоренностей относительно сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и США.