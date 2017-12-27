Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и отдельных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Политиком 2017 года в Украине стал президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова, передает Укринформ, информирует еizvestia.com.

Согласно документу, такое мнение имеют 10% населения. Кроме того, 7,3% опрошенных ответили, что считают политиком года бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, 6,4% — председателя партии и лидера фракции «Батьківщина» Юлию Тимошенко, 5,3% — председателя фракции «Радикальная партия» Олега Ляшко.

В то же время 4,9% респондентов назвали политиком года премьер-министра Владимира Гройсмана, 4,2% — народного депутата, создателя партии «За життя» Вадима Рабиновича, 2,1% — экс-министра обороны Анатолия Гриценко, по 1,5% — главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, мэра Львова Андрея Садового, внефракционного народного депутата Евгения Мураева. При этом 19,7% ответили, что в Украине нет таких политиков, 14,6% — затруднились ответить.

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Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и отдельных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Как сообщалось, ранее социологическая группа «Рейтинг» назвала лидеров симпатий украинцев на предстоящих выборах президента и Верховной Рады.

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