|Brent подешевела до 73,74 долл. за баррель
|20.04.2018 08:13
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром упали в цене до 73,74 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,05%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,20 доллара за баррель, потеряв 0,13%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
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