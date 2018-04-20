На Международной выставке Defence Services Asia (DSA) руководство «Укроборонпрома» провело переговоры с высшим армейским командованием Малайзии, в ходе которых удалось предварительно договориться о поставках украинских самолетов, плавучих доков и беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Командующий сухопутными войсками Малайзии выразил заинтересованность своей страны в приобретении украинских ПТРК производства «ГККБ «Луч», плавучих доков производства «Паллада» и беспилотников с вертикальным взлетом. Стороны также обсудили комплекс вопросов по сотрудничеству в области авиации. В частности, речь шла о поставках в Малайзию самолетов «Антонов» с возможностью локализации производства», — говорится в сообщении.

Справка. Международная выставка Defence Services Asia (DSA) — один из крупнейших в Азии форумов вооружения и военной техники. Тематика выставки охватывает вооружение сухопутных войск, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, авиационную технику, вооружение береговой охраны, бронетанковую технику и артиллерийские системы, специальное стрелковое оружие и экипировку сил специального назначения, военно-морскую технику и вооружение, спутниковые и космические технологии, продукцию двойного назначения.

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