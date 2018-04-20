|А мне милее всех на свете зозоля милая московская моя
|20.04.2018 08:14
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Нардеп от "Самопомочі" Лев Пидлисецкий 19 апреля разместил в Facebook фото, на котором руководитель "Батьківщини" Юлия Тимошенко и глава Радикальной партии Олег Ляшко сидят рядом в сессионном зале Верховной Рады и что-то обсуждают.
"Что случилось!?", – задался вопросом автор публикации.
Фракции "Батьківщини" и Радикальной партии располагаются в одном секторе Рады, но место Тимошенко во втором ряду, а Ляшко – в седьмом. Из-за взаимной критики и оскорблений лидеров политсил крайне редко можно увидеть вместе, следовательно факт беседы вызвал бурную реакцию у соцсетей.
"Зозуленя повернулось до зозулі", – написал нардеп от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко, намекая, что Ляшко впервые избрался в Раду в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко.
"Ліса драна охмуряє радикала", – прокомментировал журналист Леонид Швец.
"Небывалое бывает", – отметил его коллега Леонид Рафальский.
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"Чихуахуа и драная лиса...", – ругается пользователь Сергей Самойленко.
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"Блок Зозулястих Скотиняк!?" – пытается подобрать название "политсоюзу" Александр Олейник.