Нардеп от "Самопомочі" Лев Пидлисецкий 19 апреля разместил в Facebook фото, на котором руководитель "Батьківщини" Юлия Тимошенко и глава Радикальной партии Олег Ляшко сидят рядом в сессионном зале Верховной Рады и что-то обсуждают.

"Что случилось!?", – задался вопросом автор публикации.

Фракции "Батьківщини" и Радикальной партии располагаются в одном секторе Рады, но место Тимошенко во втором ряду, а Ляшко – в седьмом. Из-за взаимной критики и оскорблений лидеров политсил крайне редко можно увидеть вместе, следовательно факт беседы вызвал бурную реакцию у соцсетей.

"Зозуленя повернулось до зозулі", – написал нардеп от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко, намекая, что Ляшко впервые избрался в Раду в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко.

"Ліса драна охмуряє радикала", – прокомментировал журналист Леонид Швец.

"Небывалое бывает", – отметил его коллега Леонид Рафальский.

"Второй тур?", — предполагает будущий политический расклад главред "КП в Украине" Оксана Богданова.

"Чихуахуа и драная лиса...", – ругается пользователь Сергей Самойленко.

"Коса и вила", – ищет символизм Адриян Баран.

"Ой, это он ее без косы не узнал", – шутит Василий Лапа.

"Что-то мне подсказывает, что он ей не даст", – похабничает Олег Ермоленко.

"Блок Зозулястих Скотиняк!?" – пытается подобрать название "политсоюзу" Александр Олейник.

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