|Король Свазиленда вернул стране историческое название
|20.04.2018 08:14
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По словам монарха, Свазиленд (Swaziland) нередко путали со Швейцарией (Switzerland) из-за схожего написания.
Король Свазиленда Мсвати Третий переименовал страну в Королевство эСватини или «Земля свази»,чтоб не путали со Швейцарией, информирует svodka.net.
Об этом он объявил во время празднования 50-летия независимости от британского правления, передает Радио Свобода.
Монарх заявил, что страна «возвращается к своему первоначальному имени».
В отличие от ряда других бывших британских колоний, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости.
Король ранее часто использовал название «Земля свази» на публичных мероприятиях, в том числе и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Мсвати Третий – это последний абсолютный правитель Африки. Его власть на территории Свазиленда неограничена.
Страна обрела независимость в 1968 году, до этого времени она находилась под протекторатом Великобритании.